ТАСС: полк охраны важных гособъектов Нацгвардии Украины отправили под Сумы

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Командование перебросило к линии боевого соприкосновения к границе в Сумской области военнослужащих 2-го Шосткинского полка охраны особо важных государственных объектов Нацгвардии Украины (НГУ). Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.