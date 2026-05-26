ТАСС: полк охраны важных гособъектов Нацгвардии Украины отправили под Сумы

Украинские солдаты должны удерживать участок госграницы по рубежу Марчишина Буда — Барановка — Фотовиж, рассказали силовики РФ.

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Командование перебросило к линии боевого соприкосновения к границе в Сумской области военнослужащих 2-го Шосткинского полка охраны особо важных государственных объектов Нацгвардии Украины (НГУ). Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

«Военнослужащих 2-го Шосткинского полка охраны особо важных государственных объектов НГУ перебросили к линии боевого соприкосновения — удерживать участок госграницы по рубежу Марчишина Буда — Барановка — Фотовиж», — сказал собеседник агентства.