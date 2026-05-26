Визит японской делегации в Россию продлится несколько дней

Визит делегации министерства экономики, торговли и промышленности Японии и японского МИД в Россию продлится несколько дней.
Об этом РИА Новости сообщила представитель министерства экономики.
Сейчас в России находятся глава департамента торговой политики Масаеси Араи и заместитель главы департамента Европы МИД Масаки Исикава.
Представитель уточнила, что переговоры будут посвящены защите активов японских компаний, находящихся в России, и не носят отраслевого характера.
Ранее стало известно, что делегация министерства экономики, торговли и промышленности Японии и японского МИД находится с визитом в России.