Повторно мобилизованный в ВСУ после обмена военный уничтожен у Сум

В российских силовых структурах сообщили, что это не первый подобный случай.

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Украинский военный, повторно мобилизованный в украинскую армию после обмена из плена, уничтожен в Сумской области. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

«Анализ некрологов уничтоженных противников показал, что в Сумской области уничтожен М. Савин — военнослужащий ВСУ, повторно мобилизованный в украинскую армию после обмена из плена», — сказал собеседник агентства.

Это не первый подобный случай в ВСУ. Силовики сообщали в сентябре 2025 года, что военный ВСУ, повторно ушедший на фронт после возвращения из российского плена, ликвидирован в Сумской области.

Согласно ст. 117 Женевской конвенции об обращении с военнопленными 1949 года, ни один репатриированный не может быть использован на действительной военной службе. Вернувшиеся из плена военные могут продолжить службу только по своему желанию.