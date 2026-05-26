В ДР Конго из госпиталя сбежали 25 человек с подозрением на Эболу

Побеги происходили в две волны. 23 мая, когда местные жители, недовольные тем, что им не выдают тела умерших родственников, подожгли мобильный госпиталь в больнице города Монгбвалу. В этот день сбежали 18 человек. Как минимум один из них сдал положительный тест на Эболу. Затем 24 мая при новых попытках нападения сбежали еще семь пациентов.