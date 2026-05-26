История Юрия Максарева — создателя первого танкового конвейера

«Казалось бы, судьба определилась: Юрия Максарева ждут офицерский чин и военная карьера. Однако Россия стояла на пороге больших перемен. В 1917 году пенсию и зарплату матери “съела” инфляция; затем кадетский корпус стал никому не нужен. И тогда случилось неожиданное: на рубеже 1917−1918 годов 14-летний подросток легко и непринужденно отбросил сословные предубеждения и стал рабочим, для начала — учеником электромонтера», — писал историк Сергей Устьянцев во втором томе «Очерки истории отечественной индустриальной культуры XX века».