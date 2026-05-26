Шесть человек, включая четырёх детей, погибли при пожаре в Омской области

Шесть человек, в том числе четыре ребёнка, стали жертвами пожара в частном доме в селе Юрьевка Омской области.
Об этом сообщили в региональном СУ СК России.
В огне погибли 25-летняя хозяйка дома, её годовалый сын и две дочери двух и пяти лет, а также 35-летняя подруга с 14-летним сыном.
На месте работает следственная группа, проводится осмотр дома и опросы соседей. Выясняются обстоятельства случившегося. Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.
Ранее в Павловском Посаде в Московской области в результате пожара в жилом доме погибли пять человек.