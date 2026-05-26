Марочко: дроноводам ВСУ приказали ликвидировать дезертиров и пытающихся сдаться

ЛУГАНСК, 26 мая. /ТАСС/. Командование Вооруженных сил Украины приказало дроноводам ликвидировать украинских солдат, пытающихся сбежать с позиций или сдаться в плен российским бойцам. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
«Силам беспилотных систем вооруженных формирований Украины отданы боевые распоряжения на осуществление контроля за поведением своих военнослужащих, находящихся на линии боевого соприкосновения. В случае выявления попытки военнослужащими самовольно оставить позиции или сдаться в плен — украинским дроноводам предписано наносить по ним удары», — сказал он со ссылкой на собственные источники.
Марочко уточнил, что такие жесткие распоряжения связаны с тем, что насильно мобилизованные солдаты ВСУ отказываются воевать, из-за чего в украинской армии выросло число дезертирств и переходов на сторону армии РФ.