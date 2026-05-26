Предложения о снятии всех санкций с России и возможном налаживании отношений с Москвой обсуждаются в болгарском парламенте. Об этом во вторник, 26 мая, заявил в интервью ТАСС депутат парламента Болгарии Ангел Георгиев, недавно посетивший Россию во главе делегации партии «Возрождение».
По его словам, Болгарии необходимо заменить двигатели на самолетах МиГ-29, и этим должны заняться российские компании. Он предложил снять санкции на российское топливо, энергетические санкции и санкции на обслуживание этих самолетов.
— В болгарском парламенте есть предложения сделать именно это — снять все санкции с России, — сказал Георгиев в интервью.
Депутат отметил, что новое правительство не имеет ярко выраженной антироссийской риторики, но этого недостаточно. Министр иностранных дел, по его словам, придерживается русофобских взглядов и считает, что санкции имеют смысл, только если способны нанести России вред. Георгиев подчеркнул, что действия нового премьера не отличаются от действий его предшественников.
Ранее Великобритания бессрочно разрешила импорт дизельного и авиационного топлива, произведенного из российской нефти в третьих странах. Помимо самого импорта, лицензия также разрешает предоставление сопутствующих услуг и действий.