Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Депутат Георгиев: В парламенте Болгарии обсуждают снятие всех санкций с России

Предложения о снятии всех санкций с России и возможном налаживании отношений с Москвой обсуждаются в болгарском парламенте. Об этом во вторник, 26 мая, заявил в интервью ТАСС депутат парламента Болгарии Ангел Георгиев, недавно посетивший Россию во главе делегации партии «Возрождение».

Предложения о снятии всех санкций с России и возможном налаживании отношений с Москвой обсуждаются в болгарском парламенте. Об этом во вторник, 26 мая, заявил в интервью ТАСС депутат парламента Болгарии Ангел Георгиев, недавно посетивший Россию во главе делегации партии «Возрождение».

По его словам, Болгарии необходимо заменить двигатели на самолетах МиГ-29, и этим должны заняться российские компании. Он предложил снять санкции на российское топливо, энергетические санкции и санкции на обслуживание этих самолетов.

— В болгарском парламенте есть предложения сделать именно это — снять все санкции с России, — сказал Георгиев в интервью.

Депутат отметил, что новое правительство не имеет ярко выраженной антироссийской риторики, но этого недостаточно. Министр иностранных дел, по его словам, придерживается русофобских взглядов и считает, что санкции имеют смысл, только если способны нанести России вред. Георгиев подчеркнул, что действия нового премьера не отличаются от действий его предшественников.

Ранее Великобритания бессрочно разрешила импорт дизельного и авиационного топлива, произведенного из российской нефти в третьих странах. Помимо самого импорта, лицензия также разрешает предоставление сопутствующих услуг и действий.

Узнать больше по теме
Болгария: страна на Балканах с богатой историей и выходом к Черному морю
Болгария — государство на юго-востоке Европы, расположенное на Балканском полуострове. Страна сочетает в себе древнюю историю, разнообразную культуру и важное географическое положение между Европой и Ближним Востоком. В этом материале разбираем главное о Болгарии.
Читать дальше