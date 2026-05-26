Командир Белый: дроноводы «Севера» уничтожили более 15 станций связи ВСУ

БЕЛГОРОД, 26 мая. /ТАСС/. Операторы расчетов FPV-дронов подразделений 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Север» уничтожили более 15 станций связи ВСУ в Харьковской области за прошедшую неделю. Об этом ТАСС сообщил командир взвода беспилотных систем группировки войск с позывным Белый.
«Дроноводы 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск “Север” уничтожили более 15 станций связи ВСУ на харьковском направлении за неделю. Благодаря работе расчетов разведывательных и ударных БПЛА подразделений БПС, а так же постоянному контролю действий украинских солдат удается вскрывать и уничтожать замаскированные станции и узлы связи», — рассказал он.
Белый отметил, что при обнаружении станций Starlink ВСУ, «Север» проводит доразведку и поражает генераторы, от которых питаются станции, а также украинских бойцов подразделений связи.