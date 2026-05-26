Рубио: у США нет запланированных переговоров с Украиной

В телефонном разговоре 25 мая Сергей Лавров сообщил Марко Рубио о решении властей России начать «системные и последовательные удары» по Киеву. «Каждый раз, когда вы видите эти масштабные удары с той или иной стороны, это напоминание о том, почему это ужасная война, которая длится дольше Второй мировой, и ей нужно положить конец», — добавил господин Рубио в разговоре с журналистами.