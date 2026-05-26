Командир Марик: более 10 укреплений ВСУ уничтожили расчеты дронов «Севера»

КУРСК, 26 мая. /ТАСС/. Расчеты FPV-дронов группировки войск «Север» уничтожили больше 10 укреплений ВСУ, включая пункты управления беспилотниками, в Сумской области за последнюю неделю. Об этом ТАСС сообщил командир взвода БПЛА с позывным Марик.
Марик добавил, что операторы беспилотных систем группировки «Север» круглосуточно ведут воздушную разведку и уничтожают вражеские пункты управления БПЛА. «Эта мера позволяет существенно сократить присутствие украинских беспилотных летательных аппаратов в воздушном пространстве Российской Федерации. Специалисты по беспилотным системам и дронам демонстрируют высокую эффективность в обнаружении и нейтрализации укреплений, скоплений живой силы и военной техники Вооруженных сил Украины», — пояснил военнослужащий.