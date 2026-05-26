Мирошник: 51 мирный житель погиб за неделю от атак ВСУ

51 мирный житель России погиб в результате атак ВСУ за неделю, сообщил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.
Об этом говорится в еженедельном докладе Мирошника, который имеется в распоряжении РИА Новости.
По его данным, всего за прошедшие семь дней от обстрелов пострадали 250 мирных жителей. Ранения получили 199 человек, в том числе 20 несовершеннолетних. Погиб 51 человек, включая одного несовершеннолетнего.
Кроме того, по гражданским объектам на российской территории украинские вооружённые формирования выпустили не менее 4317 боеприпасов.
Ранее мэр Горловки (ДНР) Иван Приходько заявил, что четыре человека погибли в результате атаки ВСУ в Калининском районе города.