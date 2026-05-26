Рубио проинформировал Трампа о шагах РФ после разговора с Лавровым

В понедельник Сергей Лавров провел телефонные переговоры с Марко Рубио. По данным МИД России, Лавров по поручению президента Владимира Путина официально уведомил американскую сторону, что в ответ на продолжающиеся террористические атаки киевского режима против мирного населения и гражданских объектов на российской территории Вооруженные силы РФ приступают к системным ударам по объектам ВСУ в Киеве и центрам принятия решений.