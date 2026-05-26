Рубио проинформировал Трампа о шагах РФ после разговора с Лавровым

В понедельник Лавров провел телефонные переговоры с Рубио.

Источник: Комсомольская правда

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что после разговора с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым он проинформировал президента Дональда Трампа о шагах российской стороны.

В понедельник Сергей Лавров провел телефонные переговоры с Марко Рубио. По данным МИД России, Лавров по поручению президента Владимира Путина официально уведомил американскую сторону, что в ответ на продолжающиеся террористические атаки киевского режима против мирного населения и гражданских объектов на российской территории Вооруженные силы РФ приступают к системным ударам по объектам ВСУ в Киеве и центрам принятия решений.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
