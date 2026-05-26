Во Франции началось масштабное расследование по фактам насилия в детских садах

The Guardian отмечает, что насилие над детьми со стороны воспитателей во Франции «носит системный характер». С января по апрель 2026 года мэрия Парижа отстранила от работы 78 таких сотрудников, в том числе 31 человека, подозреваемого в сексуализированном насилии. В начале июня в Париже начнется судебный процесс над школьным воспитателем, обвиняемым в сексуальном насилии над пятью детьми в возрасте от трех до пяти лет в детском саду. В июне также будет вынесен вердикт по другому делу в отношении 47-летнего школьного воспитателя, обвиняемого в сексуализированном насилии над девятью десятилетними девочками в Париже.