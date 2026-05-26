ПВО России за ночь сбила 59 украинских беспилотников над шестью регионами

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на вторник, 26 мая, сбили 59 украинских беспилотников самолетного типа. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
В ведомстве уточнили, что перехват и уничтожение дронов проводились с 20:00 25 мая до 07:00 26 мая. Беспилотники ликвидированы над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Новгородской, Смоленской областей, а также над Республикой Крым.
Как писал KP.RU, ранее в Минобороны сообщили, что российские ПВО за неделю перехватили и сбили не менее 3897 украинских дронов в небе над регионами РФ. Больше всего беспилотников было перехвачено 20 и 23 мая.