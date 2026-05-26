Рубио после разговора с Лавровым проинформировал Трампа о шагах России

Госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что по итогам телефонного разговора с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, который состоялся в понедельник, 25 мая, уведомил американского президента Дональда Трампа о решениях России.
По его словам, российская сторона направила «уведомления во все посольства» о рекомендации эвакуировать из Киева дипперсонал.
— И, думаю, он (Лавров — прим. «ВМ») просто позвонил мне лично, чтобы сообщить. Они сообщили во все посольства, что в Киеве будет очень опасно. Но в Киеве очень опасно уже несколько лет, — отметил Рубио.
Представитель США добавил, что с главой МИД РФ они также говорили «о паре других вопросов».
— И, очевидно, (президент России Владимир — прим. «ВМ») Путин попросил его позвонить мне для передачи сообщения напрямую президенту (США — прим. «ВМ»). Что я и сделал, — приводит слова американского госсекретаря ТАСС.
Сергей Лавров 25 мая провел телефонный разговор с Марко Рубио. Лавров уведомил Рубио о начале «системных и последовательных ударов» по объектам в Киеве, которые используются Вооруженными силами Украины, а также по центрам принятия решений. По словам Лаврова, это ответ на продолжающиеся террористические атаки Киева против мирного населения и гражданской инфраструктуры России.