Браун: Германия развернула беспрецедентную подготовку к войне

Германия проводит тотальную милитаризацию всех сфер жизни в масштабах, которых в истории страны ещё не было, заявил бывший сопредседатель Международного бюро мира Райнер Браун.
Об этом Браун рассказал РИА Новости.
По его оценке, речь идёт не просто о наращивании военных расходов. Подготовка к войне охватила здравоохранение, гражданскую оборону, школы и экологические программы.
Эксперт отметил, что около 35% населения Германии, согласно опросам, критически относятся к курсу на вооружение. Однако концепция «готовности к войне» и создание образа врага в лице России уже укоренились в обществе и пользуются определённой поддержкой.
Браун подчеркнул, что страх перед Россией является мощным политическим инструментом. Он затуманивает рассудок, вносит ментальный хаос и отвлекает от насущных проблем.
«Этот страх затуманивает разум, вносит ментальный хаос, отвлекает внимание людей от множества других насущных проблем, и к тому же он полностью построен на лжи», — добавил эксперт.
Ранее председатель совета директоров автопроизводителя Mercedes-Benz Ола Каллениус сообщила, что компания может расширить деятельность до производства продукции оборонного назначения, если это окажется экономически целесообразным.