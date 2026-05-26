Во Владивостоке пройдут российско-китайские учения по медицине катастроф

«Сегодня усиливается коммуникация между Россией и Китаем, развивается трансграничное сотрудничество, растет обмен специалистами и поток туристов. Все чаще граждане наших стран находятся на территории друг друга, в том числе в экстренных ситуациях. Поэтому особенно важно выстраивать единые подходы к оказанию экстренной медицинской помощи и готовить специалистов к совместной работе», — сообщил замдиректора Пекинской народной больницы при Пекинском университете Ван Тянь Мин.