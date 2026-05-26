Дежурные средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили 59 украинских беспилотников над российской территорией, сообщили в Минобороны России.
Дроны самолётного типа уничтожались над Белгородской, Брянской, Курской, Новгородской, Смоленской областями и Республикой Крым.
«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 59 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа», — говорится в сообщении.
Ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил об уничтожении БПЛА противника на подлёте к региону.
Узнать больше по теме
Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.Читать дальше