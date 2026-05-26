Закон о северном завозе необходимо принять в Иркутской области — Александр Ведерников

С докладом также выступил и.о. заместителя мэра Братска по городскому хозяйству и строительству Роман Мельников. Он обратил внимание на сроки выдачи паспортов готовности объектов к отопительному сезону. В городе 1912 объектов жилого фонда, 446 — бюджетных организаций. На проверку документации дается всего 30 дней. При этом капитальный ремонт МКД, как показывает практика, начинается в августе. Комиссия не успевает принять такие дома. Он предложил предусмотреть для них более поздние сроки, поскольку по общему правилу все объекты должны быть сданы до 10 сентября. Кроме того, Роман Мельников предложил рассмотреть возможность разработки единой программы, позволяющей загружать все необходимые документы, формировать и выдавать паспорта готовности, отслеживать уровень готовности объектов к зиме. Мэр Братского района Николай Дружинин сообщил о высокой изношенности инженерных сетей в территории. Сейчас требуется замена аварийных участков сетей тепло— и водоснабжения, капитальный ремонт действующих очистных сооружений и строительство новых. Однако средств на это недостаточно. В связи с этим он предложил восстановить программу модернизации системы ЖКХ. Также, по его словам, выпадающие доходы ресурсоснабжающих организаций необходимо компенсировать ежемесячно, чтобы избежать накопления долгов.