Закон о северном завозе необходимо принять в Иркутской области — Александр Ведерников

IrkutskMedia, 26 мая. Для обеспечения бесперебойного прохождения отопительного сезона в северных районах Иркутской области необходимо разработать и принять закон о северном завозе. Об этом заявил председатель Законодательного собрания региона Александр Ведерников на совещании, посвящённом подготовке северных территорий к предстоящему отопительному сезону. Встреча состоялась в Братске в ходе рабочей поездки главы регионального парламента, вице-спикера Виталия Перетолчина, а также депутатов Законодательного собрания Александра Лаутина, Тимура Сагдеева и Елены Крыжановской, сообщает пресс-служба ЗС региона.
Участие в обсуждении также приняли заместитель председателя правительства Приангарья Александр Суханов, депутаты от округа Евгений Зенкин, Эдуард Дёмин и Олег Попов, мэр города Александр Дубровин, председатель местной думы Ольга Янькова, представители территорий — мэр Усть-Кутского района Сергей Анисимов, мэр Казачинско-Ленского района Игорь Потапов, в режиме видео-конференц-связи — мэр Нижнеилимского муниципального округа Павел Березовский, мэр города Бодайбо и района Евгений Юмашев, мэр Усть-Илимского муниципального округа Яков Макаров, глава Усть-Илимска Эдуард Симонов, врио мэра Катангского района Артем Шеметов, а также представители Контрольно-счетной палаты области, Ассоциации муниципальных образований, профильных ведомств.
Спикер регпарламента в начале совещания отметил, что данная тема — приоритетная. Так, 20 мая на сессии ЗС прошел депутатский час, где обсудили итоги минувшего отопительного сезона и подготовку к будущей зиме.
«Давайте вместе подумаем, что можно сделать, чтобы свести чрезвычайные ситуации при отопительном сезоне к минимуму, а лучше, чтобы их вообще не было, чтобы люди спокойно пережили предстоящую зиму. Это общая для всех задача», — добавил спикер ЗС.
На совещании зампред правительства Александр Суханов обозначил ряд проблем, являющихся системными и общими для большинства северных территорий. Среди них трудности с финансированием ресурсоснабжающих организаций, высокий износ коммунальной инфраструктуры, аварийное состояние оборудования и отсутствие средств на проведение необходимого ремонта, несовершенство нормативно-правовой базы и другие. Также он отметил, что на площадке правительства обсуждается возможность создания единого оператора для завоза топлива на север. К участию в обсуждении он пригласил представителей территорий и депутатов.
Александр Ведерников, в свою очередь, отметил, что Заксобрание неоднократно отмечало необходимость принятия областного закона о северном завозе.
«Это очень актуально для отдаленных северных территорий, таких как Бодайбо, Мамско-Чуйский и Катангский районы. Летний период короткий, и за это время надо успеть завезти необходимое топливо», — добавил он.
Спикер ЗС предложил изучить опыт других регионов. В частности, по его словам, подобная инициатива уже реализуется в Республике Саха (Якутия). Кроме того, он сообщил, что депутатский корпус будет работать над формированием структурных рекомендаций по заключению концессионных соглашений и привлечению частных инвестиций в отрасль. Для этого необходимы гарантии, в первую очередь — долгосрочные фиксированные тарифы.
С докладом также выступил и.о. заместителя мэра Братска по городскому хозяйству и строительству Роман Мельников. Он обратил внимание на сроки выдачи паспортов готовности объектов к отопительному сезону. В городе 1912 объектов жилого фонда, 446 — бюджетных организаций. На проверку документации дается всего 30 дней. При этом капитальный ремонт МКД, как показывает практика, начинается в августе. Комиссия не успевает принять такие дома. Он предложил предусмотреть для них более поздние сроки, поскольку по общему правилу все объекты должны быть сданы до 10 сентября. Кроме того, Роман Мельников предложил рассмотреть возможность разработки единой программы, позволяющей загружать все необходимые документы, формировать и выдавать паспорта готовности, отслеживать уровень готовности объектов к зиме. Мэр Братского района Николай Дружинин сообщил о высокой изношенности инженерных сетей в территории. Сейчас требуется замена аварийных участков сетей тепло— и водоснабжения, капитальный ремонт действующих очистных сооружений и строительство новых. Однако средств на это недостаточно. В связи с этим он предложил восстановить программу модернизации системы ЖКХ. Также, по его словам, выпадающие доходы ресурсоснабжающих организаций необходимо компенсировать ежемесячно, чтобы избежать накопления долгов.
Комментируя озвученное, Александр Ведерников подчеркнул, что 80% мер государственной поддержки получают 20% теплоисточников.
«Мы должны создавать условия для привлечения инвесторов на крупные объекты. В таком случае у нас высвободятся средства для небольших котельных, расположенных в малых населенных пунктах», — заявил он.
Исполнительный директор Ассоциации муниципальных образований Приангарья Зоя Масловская обратила внимание депутатов на вопрос заключения концессионных соглашений. В малых населенных пунктах концессионеров нет, вместе с тем уже есть предписания прокуратуры. Вопрос нуждается в проработке с профильным министерством. Аудитор Контрольно-счетной палаты Жанна Чиркова заявила о необходимости дополнительного обоснования стоимости топлива в тарифах, поскольку цены существенно различаются. Также она сообщила, что в регионе разработана типовая модель концессионного соглашения, однако ею воспользовались лишь несколько муниципальных образований. Сергей Анисимов, мэр Усть-Кутского района предложил разработать механизм оперативной компенсации роста тарифов на топливо и энергетические ресурсы, учтенных в тарифах ресурсоснабжающих организаций, а также разработать программу по привлечению квалифицированных специалистов в сферу ЖКХ.
Председатель комитета по собственности и экономической политике ЗС Александр Лаутин подчеркнул, что вопрос находится на контроле комитета, рассматривался в рамках заседаний. В качестве одной из мер для решения вопросов он предложил рассмотреть возможность применения механизма программы «Транспортный каркас Иркутской области» на инфраструктуру ЖКХ. Он позволяет планировать расходы на долгосрочную перспективу и финансировать первоочередные мероприятия.
Резюмируя обсуждение, Александр Ведерников отметил, что вопрос северного завоза и подготовки к зиме останется на парламентском контроле. Также, добавил спикер, тема является приоритетной в работе губернатора Иркутской области Игоря Кобзева, поэтому депутаты планируют обсуждать развитие электро— и тепло инфраструктуры Приангарья с главой региона. На ближайшей сессии будет принято постановление ЗС, в которое войдут все озвученные рекомендации.
В рамках рабочей поездки депутаты также побывали в котельной «Водогрейная» в Вихоревке (Братский район). Она работает с 1984 года, обслуживает 208 домов, в том числе 157 многоквартирных. Здесь необходим капитальный ремонт трубопровода, который подает тепло в школу № 1, замена фильтров, капремонт инженерных сетей канализации. В программе рабочей поездки также посещение объектов Нижнеудинска, Заларинского муниципального округа, Черемховского района.