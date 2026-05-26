Казахстан, Таджикистан и Узбекистан подписали важный документ по «Таджикскому морю»

Согласование режима работы водохранилища «Бахри-Точик»
Сегодня, 26 мая, в пресс-службе Министерства водных ресурсов и ирригации (МВРИ) Республики Казахстан сообщили о важном событии.
Министр водных ресурсов и ирригации Казахстана, Нуржан Нуржигитов, вместе с министрами энергетики и водных ресурсов Таджикистана, Джумой Далером, и водного хозяйства Узбекистана, Шавкатом Хамраевым, согласовали режим работы водохранилища «Бахри-Точик» на период с июня по август 2026 года.
В соответствии с подписанным трехсторонним протоколом, водохранилище будет обеспечивать водоснабжение аграриев Мактааральского и Жетысайского районов Туркестанской области в летний период.
Нуржан Нуржигитов подчеркнул, что вопрос обеспечения южных регионов поливной водой находится на особом контроле. Достигнутые договоренности являются результатом конструктивного взаимодействия между странами Центральной Азии.
Главы водохозяйственных ведомств Казахстана, Таджикистана и Узбекистана договорились и далее укреплять сотрудничество в сфере рационального использования водных ресурсов региона.
Справочная информация
Водохранилище «Бахри-Точик», также известное как «Таджикское море» (до 2016 года — Кайраккумское), является одним из крупнейших водохранилищ Таджикистана, расположенным в Согдийской области Таджикистана и Ферганской области Узбекистана.
7 мая 2026 года Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан утвердили графики подачи поливной воды на начало летнего сезона.