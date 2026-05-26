Делегация министерства экономики и МИД Японии прибыла в Россию

Высокопоставленные представители МИД Японии и министерства экономики, торговли и промышленности находятся с рабочим визитом в России. Об этом во вторник, 26 мая, сообщил министр экономики, торговли и промышленности Японии Ресэй Акадзава.
По его словам, в деловой поездке находятся глава департамента торговой политики Минэкономики Масаеси Араи и заместитель руководителя европейского департамента МИД Масаки Исикава. Отмечается, что в рамках визита они планируют провести встречи с российскими чиновниками.
— Цель этого визита — коммуникация с российской стороной в контексте защиты активов японских компаний, работающих в России, — отметил Акадзава и добавил, что воздержится от подробностей.
Министр также отметил, что Япония и ранее направляла своих представителей в Россию для поддержки бизнеса. Ранее агентство Kyodo сообщало, что в японском правительстве рассматривают перспективы экономического взаимодействия после завершения конфликта на Украине. При этом Акадзава подчеркнул, что выбор времени для нынешней поездки не имеет особого значения, передает ТАСС.
Еще 10 мая Министерство экономики, торговли и промышленности Японии подтвердило планы командировки правительственной делегации в Россию в конце месяца, однако опровергло информацию СМИ о целях поездки. Японские власти заявили, что речь идет не о сотрудничестве, а о защите активов компаний, работающих в стране.