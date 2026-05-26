Глава МИД Литвы призвал НАТО атаковать Калининград, чтобы показать силы

По словам министра, Литва и страны Балтии должны опровергнуть мифы о неспособности защитить себя.
— Мы защищаем себя, потому что будем защищать не только свою территорию. Проблема не в Сувалкском коридоре — проблема в возможностях, которые есть в Калининграде. Мы должны проецировать эту уверенность в умы наших западных партнеров, чтобы они видели не только кошмарные сценарии. (…) Послание таково: мы знаем, что делать, и не колеблемся — мы будем действовать, когда это необходимо. Самое важное — это сдерживание, потому что сдерживание обеспечивает мир, — сказал Будрис в интервью LRT.
Ранее глава МИД Литвы выразил мнение, что НАТО следует напасть на Калининградскую область, чтобы продемонстрировать России мощь военного блока.
19 мая заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев жестко высказался об идее балтийских государств напасть на этот регион. По его словам, подобные «моськи любят громко лаять на больших в целях повышения авторитета».
В свою очередь официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала угрозы Будриса паранойей.