Тайвань направил флотилию и самолеты в ответ на боевое патрулирование Китая

Поздно вечером 25 мая минобороны Тайваня сообщило, что обнаружило вблизи острова китайскую группировку, в которой распознало 21 самолет, включая истребители J-16 и «беспилотники, действующие по всему острову», которая вместе с военными кораблями осуществляла «совместное патрулирование боевой готовности». Военные показали фото, на которых видно два китайских истребителя, сопровождающие самолет-заправщик Y-20, а также — корабль «Иньчуань». Еще на одном снимке моряк тайваньских ВМС наблюдает за кораблем в бинокль.