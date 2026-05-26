«Беларусь 1» проверил жалобу Лукашенко об афере с тюльпанами с 50 пострадавшими

В эфире «Беларусь 1» проверили жалобу президенту Беларуси Александру Лукашенко об афере с тюльпанами с 50 пострадавшими.
Ранее «Комсомолка» писала о том, что белорусское ТВ открывает программу о проверке жалоб из соцсетей, адресованных белорусскому президенту.
В этот раз к главе государства в видео в соцсетях обратился предприниматель из Витебска Анастасия Калиянц, записавшая видео от лица «тюльпановых дольщиков». Десятки белорусов внесли недобросовестному поставщику предоплату за луковицы тюльпанов, но так их и не получили.
История началась с идеи двух предпринимателей из Пинска заработать перед цветочным сезоном. Один договаривался с поставщиком, другому нужно было набрать клиентскую базу через соцсети. Речь шла о прямых поставках тюльпанов из Голландии, но из-за санкции через молдавского поставщика.
— В конечном счете деньги остались в Молдове, а судьба товара и вовсе осталась неизвестной, — рассказали в сюжете.
Сейчас в мошенничестве с тюльпанами подозревается предприниматель и блогер Владимир Диковицкий, который записал аналогичное видео обращение к президенту, начав со слов: «Вся правда от белорусского мошенника». Мужчина признается, что сам, как и его партнер директор фирмы «Цветковски» Юрий Бельчуг, стали жертвой мошенничества. Диковицкий поясняет, что Бельчуг перечислял деньги в Молдову и сам сейчас тоже находится там, чтобы «решать вопросы».
Предпринимательница Калиянц, записавшая первое видео, рассказала, как привозила деньги за тюльпаны по адресу в Минске, сотрудничая с Диковицким в 2024 году. В возбуждении дела она получали отказы, пока не было выпущено видеообращение к президенту. Меньше чем через неделю после выхода видео дело было возбуждено.
Еще одна потерпевшая, предприниматель из Барановичей Вероника Чечет, заключила договор с Бельчугом и на основании этого документа обратилась в экономический суд.
С фигурантом из Молдовы Евгением журналисты связаться не смогли, но его сожительница Марчела рассказала, что цветочной фирмой руководит его мать Мария Русу. А сам мужчина оставил возлюбленную с долгами примерно на 300 тысяч евро только по накладным и сбежал.
Диковицкий и Бельчуг сами ранее написали заявление в прокуратуру Брестской области о том, что молдавский предприниматель не поставил им товар. Правда, в заявлении вместо цветов по непонятной причине они указали яблоки.
На данный момент по уголовному делу установлено 48 потерпевших из разных регионов Беларуси. При этом некоторые до инцидента с ними сотрудничали и без проблем получали товар.
Пинский предприниматель Диковицкий предпринимает меры, чтобы возместить причиненный ущерб. На имущество подозреваемых наложен арест на сумму, которая превышает размер причиненного имущественного вреда.
Также белорусская сторона направила международное поручение о проведении отдельных следственных и иных процессуальных действий в юридические органы Молдовы. В Следственном комитете сообщили, что поручение принято молдавской стороной к исполнению.
Проводятся проверки.