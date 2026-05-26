Япония поможет Казахстану спасти Северный Каспий

На этом фоне Казахстан, ПРООН и Правительство Японии запускают новый масштабный проект стоимостью 3 миллиона долларов. Инициатива направлена на помощь стране в подготовке к последствиям климатических изменений и спасении Северного Каспия от дальнейшей деградации. Об этом сообщает DKNews.kz.
Совместно с Министерством экологии и природных ресурсов и Министерством водных ресурсов и ирригации Казахстана, проект был анонсирован 25 мая в Астане.
Каспийское море стало проблемой № 1 для региона. Несколько лет назад снижение уровня Каспия обсуждалось преимущественно учеными и экологами. Сегодня это уже вопрос экономики, логистики и безопасности целого региона.
Каспийское море мелеет рекордными темпами из-за изменения климата, роста температуры воздуха, усиленного испарения воды, сокращения стока рек и возрастающей нагрузки на водные ресурсы. Особенно уязвима северная часть моря, где расположена казахстанская акватория. Последствия могут быть серьезными: от сокращения рыбных ресурсов до проблем для портов и транспортных маршрутов.
Вице-министр экологии и природных ресурсов Казахстана Мансур Ошурбаев называет снижение уровня моря одним из главных вызовов для Каспийского региона. Проблема уже влияет на экосистему, биоразнообразие, экономическую деятельность и качество жизни населения прикаспийских территорий.
Новый проект направлен не только на экологию, но и на создание системы регионального реагирования на кризис Каспийского моря. Инициатива включает усиление мониторинга уровня воды и состояния экосистем, обмен экологическими данными между прикаспийскими странами, развитие совместного управления водными ресурсами, поддержку исследований Северного Каспия и внедрение современных систем наблюдения и анализа. Особое внимание уделяется речным притокам, от которых зависит уровень моря.
Участие Японии в проекте обусловлено не только экологическими аспектами, но и экономическими. Проект затрагивает Транскаспийский международный транспортный маршрут, ключевой логистический коридор между Азией и Европой. Для Токио стабильность Каспийского региона становится стратегическим вопросом, так как снижение уровня моря может повлиять на транспортные цепочки и развитие торговли через Средний коридор. Посол Японии в Казахстане Ясумаса Ииджима заявляет о намерении Токио поддерживать Казахстан через научный мониторинг и развитие международного сотрудничества.
Каспийское море имеет не только промышленное значение, но и является уникальной природной зоной с более чем 400 эндемичными и мигрирующими видами. От состояния моря зависят рыболовство, биоразнообразие, занятость населения, экология западного Казахстана и устойчивость инфраструктуры. Экологи предупреждают о возможных масштабных природных и экономических последствиях, если уровень воды продолжит снижаться.
Казахстан делает ставку на климатическую адаптацию. Новый проект связан с обновленным климатическим курсом страны, который включает не только сокращение выбросов, но и адаптацию к изменениям климата. Управление водными ресурсами уже включено в национальные климатические приоритеты и стратегию адаптации. Постоянный представитель ПРООН в Казахстане Катаржина Вавьерниа подчеркивает, что проект поможет Казахстану принимать решения на основе данных и выстроить более устойчивую систему управления водой. Фактически, это подготовка Казахстана к новой климатической реальности, где дефицит воды становится одним из главных вызовов XXI века.
История с Каспийским морем уже не является локальной экологической проблемой. Она демонстрирует, как изменение климата начинает влиять на экономику, транспорт, международные отношения и устойчивость государств. Для Казахстана вопрос воды становится таким же стратегическим ресурсом, как нефть или газ. Новый проект с участием Японии и ПРОУН направлен на предотвращение последствий, а не на их борьбу в будущем.