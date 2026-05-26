Япония поможет Казахстану спасти Северный Каспий

Казахстан делает ставку на климатическую адаптацию. Новый проект связан с обновленным климатическим курсом страны, который включает не только сокращение выбросов, но и адаптацию к изменениям климата. Управление водными ресурсами уже включено в национальные климатические приоритеты и стратегию адаптации. Постоянный представитель ПРООН в Казахстане Катаржина Вавьерниа подчеркивает, что проект поможет Казахстану принимать решения на основе данных и выстроить более устойчивую систему управления водой. Фактически, это подготовка Казахстана к новой климатической реальности, где дефицит воды становится одним из главных вызовов XXI века.