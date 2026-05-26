В Белом доме ко Дню независимости США построят ринг UFC

На территории резиденции президента США в Вашингтоне начались строительные работы по возведению ринга UFC. Как сообщает Independent, сооружение станет центром проведения спортивного мероприятия UFC Freedom 250, посвященного юбилею США. День его проведения — 14 июня — совпадает с 80-летием президента США Дональда Трампа.

Источник: Коммерсантъ

Планируется проведение шести боев, главным из которых станет поединок между действующим чемпионом UFC в легком весе Илией Топурией и временным чемпионом Джастином Гейтджи. Ранее спортсмены побывали в Белом доме на встрече с Трампом, в ходе которой президент США назвал предстоящие бои «величайшим шоу на Земле».

На лужайке у Белого дома будет оборудовано около 4 тыс. мест для просмотра боев. Кроме этого, за пределами резиденции, в расположенном поблизости парке Лафайет, будет организована бесплатная трансляция поединков.

