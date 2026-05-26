Полянский назвал провокацией ответ ОБСЕ на теракт в Старобельске

Ответ Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) на атаку Вооруженных сил Украины на Старобельск является провокацией и лицемерием. Об этом в понедельник, 25 мая, заявил постпред России при ОБСЕ Дмитрий Полянский.

По его словам, Россия лишь в понедельник получила ответ на требование Москвы незамедлительно осудить соответствующий удар, однако в нем «нет и намека» на осуждение.

— Зато там провокационно подчеркивается, что место, по которому «по сообщениям» нанесен удар, находится на «временно оккупированной территории Украины». (…) Вот такие лицемеры сегодня «правят бал» в ОБСЕ! — написал дипломат в своем Telegram-канале.

22 мая уполномоченная по правам человека в России Яна Лантратова сообщила, что готовит официальные письма Верховному комиссару ООН по правам человека, генеральному секретарю ОБСЕ и председателю Совета ООН по правам человека.

Ранее Дмитрий Полянский заявил, что Европейский союз (ЕС) на площадке ОБСЕ уже не говорит о своем участии в переговорах по Украине. По его словам, в высказываниях ЕС в Вене просматривается иллюзия, что они еще могут нанести России «стратегическое поражение». Европейцы воспряли духом после последних переговорных маневров американцев.

ОБСЕ: расшифровка, цели организации в Европе и мире
Крупнейшая региональная организация, которая занимается вопросами безопасности и сотрудничества на трех континентах. Рассмотрим, что делает ОБСЕ, как она была создана и почему это объединение остается важной частью мировой политики.
