Полянский назвал провокацией ответ ОБСЕ на теракт в Старобельске

Ранее Дмитрий Полянский заявил, что Европейский союз (ЕС) на площадке ОБСЕ уже не говорит о своем участии в переговорах по Украине. По его словам, в высказываниях ЕС в Вене просматривается иллюзия, что они еще могут нанести России «стратегическое поражение». Европейцы воспряли духом после последних переговорных маневров американцев.