Оформление дипломатических и служебных паспортов РК: внесены изменения

Судьи Верховного Суда РК. Политические государственные служащие согласно Реестру должностей политических и административных государственных служащих. Административные государственные служащие, занимающие должности корпуса «А», согласно Реестру должностей политических и административных государственных служащих. Административные государственные служащие, занимающие должности категорий А и В, категорий С-1, С-2, С-3 корпуса «Б» Реестра должностей политических и административных государственных служащих. Работники Национального Банка РК, назначенные в загранучреждения РК в порядке прикомандирования. Сотрудники Министерства обороны РК, Службы государственной охраны РК, Генеральной прокуратуры РК, Комитета национальной безопасности РК, Министерства внутренних дел РК, Службы экономических расследований Агентства РК по финансовому мониторингу, имеющие офицерские звания, классные чины, квалификационные классы и (или) осуществляющие правоохранительную деятельность, за исключением сотрудников территориальных органов. Военнослужащие, участвующие в выполнении международных обязательств по поддержанию мира и безопасности. Работники дипломатической службы РК, члены их семей. Первые руководители государственных предприятий, исполнительных органов национальных институтов развития, национальных холдингов, национальных компаний, национальных управляющих холдингов. Первый руководитель Национальной палаты предпринимателей РК «Атамекен», первые руководители региональных палат предпринимателей «Атамекен» и региональные директоры акционерного общества «Национальная компания “KAZAKH INVEST”». Первые руководители спортивных федераций, входящих в Национальный олимпийский комитет РК. Летно-технический персонал казахстанских авиакомпаний, привлекаемых для обеспечения международных перелетов официальных делегаций РК. Сотрудники представительств организаций, указанных в пункте 7 настоящего перечня, в иностранных государствах и их супруги, дети, а также лица, находящиеся на их иждивении. Лица, находящиеся на иждивении у владельца служебного паспорта РК, выезжающего в длительную заграничную командировку или на работу в международную организацию в качестве сотрудника, направляемого от РК, в случае их совместного выезда.