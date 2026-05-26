Лукашенко обратился к президенту Грузии, сказав о будущем страны

Президент Беларуси Александр Лукашенко обратился к президенту Грузии Михаилу Кавелашвили, сообщила пресс-служба президента.
Так, 26 мая белорусским лидером были направлены поздравления с Днем независимости Грузии. В своем поздравлении Лукашенко подчеркнул, что этот праздник является олицетворением стойкости и национального единства грузинского народа.
Также глава государства выразил убежденность в том, что Грузия и далее будет двигаться путем устойчивого развития, укрепления госинститутов и улучшения благосостояния своих граждан. Это, как он заметил, повлияет на поступательный прогресс и повышение авторитета страны в мире.
Отдельно Лукашенко высказался об интересах Минска в отношении Тбилиси.
— Рассчитываю на активизацию всестороннего взаимодействия, в том числе в торгово-экономической, гуманитарной и культурной сферах, — сказал белорусский президент.