181 камера отслеживает обстановку в лесах края

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В регионе до 181 камеры расширили сеть видеомониторинга «Лесохранитель».
Губернатор Михаил Котюков поручил усилить контроль за пожарной обстановкой в лесах и уделить особое внимание выявлению возгораний на ранней стадии. Еще 11 устройств с комплектами оборудования и программным обеспечением приобрели за счёт краевого бюджета.
Каждая камера делает оборот 360 градусов до восьми раз в час и фиксирует дым и огонь автоматически на цифровой платформе. Это позволяет круглосуточно отслеживать ситуацию в лесах вблизи населенных пунктов. Диспетчер видеозала оперативно обрабатывает информацию и направляет в ближайшее лесопожарное подразделение.
На основе полученных данных специалисты авиаотделений и лесопожарных станций рассчитывают количество сил и средств для тушения.
«С начала года система видеомониторинга зафиксировала 233 дым-точки, из которых подтвердилась информация о 23 лесных пожарах, а также 28 возгораниях на землях иных категорий. Благодаря оперативному обнаружению очагов удаётся быстрее справиться с огнём и сократить площади, пройденные огнём. Это одна из задач национального проекта “Экологическое благополучие”», — рассказал Виталий Простакишин, директор краевого Лесопожарного центра.
За обстановкой в лесах следят также и БПЛА. По нацпроекту «Беспилотные авиационные системы» в этом сезоне парк беспилотников краевого Лесопожарного центра увеличился до 81 аппарата.