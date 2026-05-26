Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

181 камера отслеживает обстановку в лесах края

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В регионе до 181 камеры расширили сеть видеомониторинга «Лесохранитель».

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В регионе до 181 камеры расширили сеть видеомониторинга «Лесохранитель».

Губернатор Михаил Котюков поручил усилить контроль за пожарной обстановкой в лесах и уделить особое внимание выявлению возгораний на ранней стадии. Еще 11 устройств с комплектами оборудования и программным обеспечением приобрели за счёт краевого бюджета.

Каждая камера делает оборот 360 градусов до восьми раз в час и фиксирует дым и огонь автоматически на цифровой платформе. Это позволяет круглосуточно отслеживать ситуацию в лесах вблизи населенных пунктов. Диспетчер видеозала оперативно обрабатывает информацию и направляет в ближайшее лесопожарное подразделение.

На основе полученных данных специалисты авиаотделений и лесопожарных станций рассчитывают количество сил и средств для тушения.

«С начала года система видеомониторинга зафиксировала 233 дым-точки, из которых подтвердилась информация о 23 лесных пожарах, а также 28 возгораниях на землях иных категорий. Благодаря оперативному обнаружению очагов удаётся быстрее справиться с огнём и сократить площади, пройденные огнём. Это одна из задач национального проекта “Экологическое благополучие”», — рассказал Виталий Простакишин, директор краевого Лесопожарного центра.

За обстановкой в лесах следят также и БПЛА. По нацпроекту «Беспилотные авиационные системы» в этом сезоне парк беспилотников краевого Лесопожарного центра увеличился до 81 аппарата.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше