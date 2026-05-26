Постпред рассказал об ответе ОБСЕ на удар по колледжу в Старобельске

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) ответила на требование России осудить удар по колледжу в Старобельске ЛНР, но в письме нет ни намека на осуждение. Об этом постоянный представитель России при организации Дмитрий Полянский написал в телеграм-канале.
По словам Полянского, Россия незамедлительно направила письмо с требованием осудить атаку, однако ответ швейцарского председательства в ОБСЕ поступил лишь в понедельник, 25 мая.
«Английские слова подобраны очень тщательно, но и намека на осуждение там нет. Зато там провокационно подчеркивается, что место, по которому “по сообщениям” нанесен удар, находится на “временно оккупированной территории Украины”, — написал Полянский.
По словам постпреда России, в письме представители организации сообщили о созыве специального заседания постоянного совета ОБСЕ для обсуждения «последних ударов с воздуха», которое пройдет 26 мая в Вене.
«Хотя нам достоверно известно, что созвали они его только после нашей “ответки” на теракт, с подачи западников и по пункту повестки дня о пресловутой “российской агрессии”. Вот такие лицемеры сегодня “правят бал” в ОБСЕ!», — заключил Полянский.
Ночью 22 мая украинские беспилотники ударили по учебному корпусу и общежитию колледжа в Старобельске, где находились 86 учащихся. Погиб 21 человек, 65 пострадали. В округе ввели режим ЧС, а 24 и 25 мая объявили в ЛНР днями траура. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.
В ночь на 24 мая армия России нанесла по Украине «удар возмездия» с применением баллистических ракет «Орешник», аэробаллистических ракет «Искандер», гиперзвуковых ракет «Кинжал» и крылатых ракет «Циркон», а также ударных дронов.
Целями атаки стали пункты управления Главного командования сухопутных войск и Главного управления разведки Минобороны Украины в Киеве и Киевской области, а также другие пункты управления ВСУ, предприятия ВПК Украины и объекты военной инфраструктуры. Минобороны России утверждает, что по объектам гражданской инфраструктуры Украины удары не наносились.
В понедельник, 25 мая, МИД России выпустил заявление, в котором отметил, что удар ВСУ по Старобельску в ЛНР «переполнил чашу терпения» России. Российская армия, согласно заявлению, приступает к последовательным ударам по предприятиям ВПК в Киеве, а также по центрам принятия решений и командным пунктам. Ведомство назвало среди целей также места проектирования, производства и подготовки украинских дронов.
Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».