Рубио заявил, что Ормузский пролив будет открыт «так или иначе»

Ормузский пролив будет открыт «так или иначе». Об этом госсекретарь США Марко Рубио заявил, комментируя удары США по Ирану, передает Reuters.
«Проливы должны быть открыты, они будут открыты так или иначе, поэтому они должны быть открыты», — сказал Рубио журналистам.
Он добавил, что согласование условий сделки с Ираном может «занять несколько дней».
Ранее телеканал Fox со ссылкой на американских военных сообщил, что США атаковали зенитно-ракетный комплекс в иранском порту Бандар-Аббас, а также два катера Корпуса стражей исламской революции (КСИР), пытавшиеся установить мины.
Источники телеканала подчеркнули, что удары «носили оборонительный характер, а не наступательный», и не являются попыткой нарушить режим прекращения огня.
В последние дни активизировался переговорный процесс между Ираном и США, стороны сообщили о подготовке мирного соглашения. Как писал портал Axios, документ предусматривает продление перемирия на 60 дней. 23 мая президент США Дональд Трамп заявил, что Тегеран и Вашингтон приступили к обсуждению заключительных аспектов и деталей соглашения. Он также отметил, что в рамках сделки с Ираном Ормузский пролив будет открыт.
Позднее президент США уточнил, что переговоры идут конструктивно, однако спешить со сделкой не стоит, чтобы избежать ошибок.
