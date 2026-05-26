Над Россией уничтожили 59 украинских беспилотников. Военная операция, день 1553-й

8:20 РИА Новости: расчеты FPV-дронов группы «Север» за неделю ~уничтожили более 10 укреплений ВСУ в Сумской области~, включая пункты управления беспилотниками.
8:18 Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что ~считает возможной эскалацию боевых действий в украинском конфликте~.
8:12 ? Минобороны: дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 59 украинских БПЛА над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Новгородской, Смоленской областей и Республики Крым.
8:00 Сегодня 1553-й день военной операции на Украине. «Газета» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.