МИД Литвы объяснил заявление о способности НАТО атаковать Калининград

Высказывание о наличии у НАТО возможности атаковать объекты в Калининградской области было продиктовано желанием продемонстрировать решительный настрой стран Балтии. Об этом заявил глава МИД Литвы Кестутис Будрис.

«Речь шла о предполагаемой неспособности стран Балтии защитить себя, о предполагаемых вызовах, которые Россия бросает нам … Мы, Литва и страны Балтии, должны опровергнуть эти мифы о нашей неспособности защитить себя, — сказал министр в интервью LRT. — Проблема не в Сувалкском коридоре — проблема в возможностях, которые есть в Калининграде. Мы должны проецировать эту уверенность в умы наших западных партнеров, чтобы они представляли себе не только кошмарные сценарии … Послание таково: мы знаем, что делать, и не колеблемся — мы будем действовать, когда это необходимо. Самое важное — это сдерживание, потому что сдерживание обеспечивает мир».

В недавнем интервью Neue Zurcher Zeitung господин Будрис заявил, что у балтийских стран НАТО «есть средства, чтобы при необходимости сравнять с землей российские базы ПВО» в Калининградской области. В МИД РФ подобные высказывания назвали «суицидальной паранойей».

