Если Штаты все же пойдут по венесуэльскому сценарию и решат обустраивать Кубу на свой лад — в результате захвата или договора с властями — то они столкнутся с трудностями, связанными прежде всего с нежеланием американского бизнеса инвестировать в проекты на острове, пишет Politico.
Бизнес США, как пишет издание, с опаской относится к инвестициям в остров. Однако без вложений США могут получить опасно нищую и неуправляемую страну с населением около 10 млн человек.
Многолетнее коммунистическое правление на Кубе, как пишет Politico, подорвало частный сектор и коммунальное хозяйство. Открытие страны со стороны США затрудняет «тяжелое бремя истории» острова, которая вызывает потребность в пересмотре американской политики ради развития бизнеса.
«Вы говорите о стране, которая абсолютно, на 100%, нуждается в перестройке. Там нет никакой инфраструктуры. Нет справедливой банковской системы. Все нужно начинать с нуля. Вы говорите о стране, которая лежит в руинах», — сказал кубинско-американский бизнесмен из Майами, участвующий в работе Кубинского совета свободы, Орасио Гарсия-младший.
Как отмечает Politico, в отличие от Венесуэлы с ее нефтяной экономикой, привлекательной для президента США Дональда Трампа, на Кубе нет единственной доминирующей отрасли, которую США могли бы освоить.
В последние месяцы Трамп угрожал захватом Кубы, предсказывал ее падение и говорил, что она будет следующей целью США после Ирана. Американские власти фактически объявили нефтяную блокаду острову, угрожая странам, продающим нефть Гаване, пошлинами.
В мае Минюст США предъявил бывшему главе Кубы Раулю Кастро официальное обвинение в сговоре с целью убийства американских граждан. Обвинения связаны с инцидентом 24 февраля 1996 года, когда кубинские ВВС сбили два гражданских самолета организации «Братья во имя спасения» (Brothers to the Rescue).
Кубинский президент Мигель Диас-Канель назвал обвинения США против Кастро безосновательным «политическим шагом», целью которого является «пополнение досье, фабрикуемое для оправдания безрассудства военной агрессии против Кубы». Кремль также осудил обвинения против Кастро.
