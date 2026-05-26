Посольство страны ЕС в Минске приостановило выдачу шенгена

Посольство Румынии в Минске приостановило выдачу шенгена, говорится на сайте диппредставительства.
Так, с 22 мая, в связи с приостановкой деятельности консульского отдела посольства Румынии в Минске, белорусам, которым нужно подать заявление на визу, будет необходимо обращаться в консульский отдел посольства Румынии в Москве.
При этом посольство Румынии в Минске продолжит работать, но будет рассматривать только экстренные случаи, касающиеся граждан Румынии. В частности, диппредставительство будет выдавать проездные документы и оказывать консульскую помощи в особых случаях.
Напомним, что еще в феврале 2026 года была приостановлена работа консульского отдела Румынии в Минске. После этого диппредставительством было прекращено оформление всех типов виз, в том числе шенгенских, но с 1 апреля выдача виз возобновлялась.