Поиск Яндекса
Ричмонд
+20°
облачно, небольшой дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Посольство страны ЕС в Минске приостановило выдачу шенгена

Посольство одной из стран ЕС приостановило выдачу шенгена в Минске.

Источник: Комсомольская правда

Посольство Румынии в Минске приостановило выдачу шенгена, говорится на сайте диппредставительства.

Так, с 22 мая, в связи с приостановкой деятельности консульского отдела посольства Румынии в Минске, белорусам, которым нужно подать заявление на визу, будет необходимо обращаться в консульский отдел посольства Румынии в Москве.

При этом посольство Румынии в Минске продолжит работать, но будет рассматривать только экстренные случаи, касающиеся граждан Румынии. В частности, диппредставительство будет выдавать проездные документы и оказывать консульскую помощи в особых случаях.

Напомним, что еще в феврале 2026 года была приостановлена работа консульского отдела Румынии в Минске. После этого диппредставительством было прекращено оформление всех типов виз, в том числе шенгенских, но с 1 апреля выдача виз возобновлялась.