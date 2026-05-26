Иран заявил об ударах Израиля по ОАЭ в рамках операции под чужим флагом

Несмотря на сообщения иранской стороны о тайных операциях Израиля, за время конфликта с Ираном последний снабжал ОАЭ средствами ПВО. Так, в начале войны Израиль тайно направил в ОАЭ батарею системы противоракетной обороны «Железный купол» вместе с десятками военнослужащих для ее обслуживания на раннем этапе войны с Ираном, писал Axios. А в начале мая Financial Times узнала, что Израиль экстренно направил в ОАЭ современные системы вооружения, включая передовой лазер Iron Beam, чтобы помочь защитить эту страну от иранских ракет и беспилотников.