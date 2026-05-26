Иран заявил об ударах Израиля по ОАЭ в рамках операции под чужим флагом

Такие данные, по словам источника, появились после технических проверок вооруженных сил. Собеседник агентства отметил, что такие действия Израиля были направлены на «провокацию» Эмиратов.
Израиль, по оценке источника Tasnim, «учитывает только свои интересы, одновременно втягивая некоторые страны Персидского залива в опасную ситуацию и проводя операции против них».
Несмотря на сообщения иранской стороны о тайных операциях Израиля, за время конфликта с Ираном последний снабжал ОАЭ средствами ПВО. Так, в начале войны Израиль тайно направил в ОАЭ батарею системы противоракетной обороны «Железный купол» вместе с десятками военнослужащих для ее обслуживания на раннем этапе войны с Ираном, писал Axios. А в начале мая Financial Times узнала, что Израиль экстренно направил в ОАЭ современные системы вооружения, включая передовой лазер Iron Beam, чтобы помочь защитить эту страну от иранских ракет и беспилотников.
ОАЭ в конфликте выступали против Ирана, как и США с Израилем. The Wall Street Journal со ссылкой на источники в мае писала, что за время конфликта на Ближнем Востоке ОАЭ тайно наносили военные удары по Ирану. Среди отмеченных газетой атак был удар по нефтеперерабатывающему заводу на иранском острове Лаван в начале апреля. В этом ударе Эмираты публично не признавались.
