Трамп потребовал передать США уран из Ирана или уничтожить на месте

Иран либо должен «незамедлительно» передать свой обогащенный уран США для дальнейшего уничтожения, либо уничтожить его «на месте» или «в ином приемлемом месте», написал президент США Дональд Трамп в соцсети Thruth Social.
«Обогащенный уран (“ядерная пыль”!) будет либо незамедлительно передан Соединенным Штатам для вывоза на родину и уничтожения, либо — что предпочтительнее — уничтожен на месте (или в ином приемлемом месте) совместно и по согласованию с Исламской Республикой Иран», — написал президент США.
При уничтожении обогащенного урана не в США за процессом уничтожения, по словам Трампа, должно следить МАГАТЭ или аналогичные комиссии.
Журналист Axios Барак Равид в соцсети Х написал, что этот комментарий Трампа, по всей видимости, «свидетельствует о смягчении позиции США в отношении запасов обогащенного урана и приближении к позиции Ирана по этому вопросу».
Ранее 25 мая телеканалы Al Hadath и Al Arabiya со ссылкой на источники сообщили, что Иран готов вывезти высокообогащенный уран за пределы территории страны, если он будет передан Китаю. При этом иранское агентство Tasnim назвало утверждения источников Al Hadath и Al Arabiya ложными.
24 мая The New York Times сообщала, что США и Иран согласовали параметры сделки, которая может предусматривать в том числе обязательство Тегерана избавиться от запасов высокообогащенного урана.
Reuters 21 мая сообщило, что верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи запретил вывозить из страны запасы высокообогащенного урана. Ранее, в середине мая, глава иранского МИДа Аббас Арагчи заявлял о готовности обсуждать предложение Москвы о вывозе урана в Россию и упоминал, что этот вопрос затрагивался на его встрече с президентом России Владимиром Путиным.
При этом вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что США никогда не планировали и не планируют перевозку обогащенного урана из Ирана в Россию. До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что Путин предложил передать обогащенный уран России «довольно давно», но США это предложение отклонили.
