ПВО сбила 59 украинских дронов над регионами России

Силы ПВО уничтожили 59 беспилотников над регионами России за минувшую ночь, сообщила пресс-служба Минобороны.
«С 20.00 мск 25 мая до 7.00 мск 26 мая дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 59 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении.
Дроны уничтожены над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Новгородской, Смоленской областей и над Крымом.
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко ночью сообщил, что на подлете к региону сбили несколько целей. О каких целях идет речь — он не уточнил. Угроза атаки беспилотников в области продлилась чуть более двух часов.
Вечером 25 мая беспилотную опасность впервые объявили в Калининградской области. Аэропорт Калининграда (Храброво) временно закрывали, ограничения продлились чуть более получаса. Ночью полеты также приостанавливали в авиагаванях Калуги, Нижнего Новгорода и Пскова.
