Госдеп рассказал, что Лавров и Рубио обсудили по телефону

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио в рамках телефонного разговора 25 мая обсудили в том числе украинский конфликт, сообщил пресс-секретарь Госдепа Томми Пиготт, его слова приводятся на сайте Госдепа США.
Стороны также обменялись мнениями по двусторонним отношениям между Россией и США, а также о войне с Ираном, сообщил Госдеп.
Ранее пресс-служба российского МИДа сообщила, что Лавров довел до США, что Россия в ответ на «продолжающиеся террористические атаки киевского режима против мирного населения и гражданских объектов на российской территории» начинает систематические удары по объектам ВСУ и центрам принятия решений в Киеве.
В ночь на 22 мая ВСУ ударили по зданию колледжа в Старобельске в ЛНР, в результате погибли 21 учащийся. В ответ армия России нанесла удар возмездия по Украине и, в том числе, по Киеву, поразив пункты управления ВСУ.
В связи с этим, по заявлению российского МИДа, Лавров уведомил Рубио о необходимости эвакуировать из Киеве дипломатический персонал и американских граждан из Киева.
Российский министр также напомнил о договоренностях по Украине, достигнутых на саммите в Анкоридже в августе 2025 года, и выразил сожаление, что «нахрапистые усилия евроэлит» и Киева подрывают их, хотя они вели к урегулированию на основе баланса интересов.
Предыдущий разговор Лаврова и Рубио состоялся 5 мая. «Главы внешнеполитических ведомств провели “сверку часов” по текущей ситуации в международных делах и российско-американских отношениях, а также обсудили график двусторонних контактов. Беседа носила конструктивный и деловой характер», — написал тогда российский МИД.
