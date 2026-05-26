Times узнала об отсутствии системы защиты на самолете главы МО Британии

Самолет королевских военно-воздушных сил Великобритании, на котором летел министр обороны страны Джон Хили, был «беззащитен» от воздействия средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), так как на нем не установлены защитные системы. Об этом пишет газета The Times.
25 мая министр возвращался с британскими солдатами из Эстонии. Когда судно пролетало вблизи российской границы, у него возникли проблемы со связью: на самолете отключился спутниковый сигнал, без доступа к интернету оказались смартфоны и ноутбуки. GPS на борту не работал на протяжении всего полета.
По данным The Times, правительство не установило систему защиты, в том числе защищающие от помех средства связи, на Dassault Falcon 900, который используют для перевозок премьер-министра, членов кабинета министра, высокопоставленных военных и короля.
Эстония граничит с Ленинградской областью, которая регулярно подвергается атакам украинских беспилотников; для противодействия им используются системы РЭБ.
Газета напомнила, что в 2024 года похожая ситуация произошла с самолетом, на котором летел тогдашний министр обороны Британии Грант Шэппс. Как писала The Times, российские средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) заглушили спутниковый сигнал на судне, когда оно пролетало у берегов Калининградской области. Cигнал отсутствовал в течение 30 минут.
Как отметила газета, тогда решение не устанавливать защитные системы связали с целью сэкономить до 200 млн фунтов стерлингов, позднее решение отменили. Эксперты отметили, что самолет был «уязвим для внезапного нападения».
В марте 2026 года министр по оборонным закупкам Великобритании Люк Поллард заявил, что «расширение будущих возможностей» правительственного самолета, в том числе установка защитного оборудования, находятся в стадии рассмотрения.
