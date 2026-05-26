Рубио назвал возможные сроки согласования сделки с Ираном

Сейчас США и Иран разрабатывают меморандум, который может продлить перемирие между странами еще на 60 дней. Согласно проекту документа, Иран должен будет открыть Ормузский пролив для судоходства, а США в ответ снимут морскую блокаду с иранских портов. По данным Fox News, рамочное соглашение Вашингтона и Тегерана готово на 95%. Представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявлял, что вопросы управления Ормузским проливом не включили в меморандум.