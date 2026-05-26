Рубио назвал возможные сроки согласования сделки с Ираном

Согласование текста сделки с Ираном может «занять несколько дней». Об этом сообщил госсекретарь США Марко Рубио.

«Я думаю, что будет много разговоров о конкретных формулировках в первоначальном документе, поэтому это займет несколько дней», — сказал господин Рубио журналистам (цитата по Reuters).

Госсекретарь добавил, что накануне в Дохе проходили переговоры иранской делегации по ситуации на Ближнем Востоке. Во встрече в том числе участвовали спикер парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф и министр иностранных дел страны Аббас Аракчи. По данным Reuters, обсуждения были сосредоточены на Ормузском проливе и запасах высокообогащенного урана в Иране.

Марко Рубио подчеркнул, что президент США Дональд Трамп хочет заключить«хорошую сделку», либо вообще ничего не подписывать. Отдельно он упоминал судоходство в Ормузском проливе, который, по словам госсекретаря, «откроется так или иначе».

Сейчас США и Иран разрабатывают меморандум, который может продлить перемирие между странами еще на 60 дней. Согласно проекту документа, Иран должен будет открыть Ормузский пролив для судоходства, а США в ответ снимут морскую блокаду с иранских портов. По данным Fox News, рамочное соглашение Вашингтона и Тегерана готово на 95%. Представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявлял, что вопросы управления Ормузским проливом не включили в меморандум.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
