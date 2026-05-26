Иран призвал готовиться к нефти по $200 за баррель после ударов США

«Правительство США неоднократно демонстрировало, что понимает лишь язык силы. Готовьтесь к нефти по $200 [за баррель]», — написал он.
В ночь на 26 мая американская сторона поразила два катера Корпуса стражей исламской революции (КСИР), а также зенитно-ракетную установку в порту Бандар-Аббас. В США сообщили, что катера минировали Ормузский пролив, а установка была нацелена на американские самолеты. Удары в Вашингтоне назвали «оборонительными» и заявили, что режим прекращения огня продолжает действовать.
Reuters сообщил, что удары США по Ирану привели к росту фьючерсов на нефть Brent более чем на 1% в начале азиатских торгов, до $97,32 за баррель.
Между США и Ираном действует режим прекращения огня, объявленный в начале апреля. Позже американский президент Дональд Трамп продлил его на неопределенный срок до особого распоряжения. Однако в мае стороны обменялись ударами в Ормузском проливе: Иран счел это нарушением перемирия, а Трамп назвал боевые действия «ласковым пинком». Тогда военные США нанесли удары по порту Бандар-Аббас и острову Кешм, а Иран атаковал три американских эсминца — USS Truxtun, USS Rafael Peralta и USS Mason. США сообщили, что суда не пострадали.
В последние дни переговоры Ирана и США активизировались: стороны готовят финальное соглашение, которое, по данным Axios, продлит перемирие на 60 дней. При этом Трамп 19 мая признался, что был «в часе» от возобновления ударов, но его попросили «дать еще пару дней» — Тегеран «ведет себя разумно». Позже американский лидер назвал переговоры конструктивными, но призвал не спешить со сделкой, чтобы не допустить ошибок.
