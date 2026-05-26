Рубио после разговора с Лавровым проинформировал Трампа о шагах России

«Они направили уведомления во все посольства», — заявил глава Госдепартамента, комментируя рекомендацию РФ эвакуировать дипломатический персонал из Киева. «И, думаю, он [Лавров] просто позвонил мне лично, чтобы сообщить. Они сообщили во все посольства, что в Киеве будет очень опасно. Но в Киеве очень опасно уже несколько лет», — добавил Рубио, находящийся с визитом в Индии.
«Так что я говорил с ним вчера об этом и о паре других вопросов, — уточнил Рубио, имея в виду беседу с Лавровым. — И, очевидно, [президент России Владимир] Путин попросил его позвонить мне для передачи сообщения напрямую президенту [США]. Что я и сделал. Но, безусловно, мы уже видели уведомления, направленные во все дипмиссии».