КНДР запустила неустановленный снаряд в сторону Желтого моря

Северная Корея произвела запуск неустановленного снаряда в сторону Желтого моря. Об этом со ссылкой на Комитет начальников штабов Вооружённых сил Республики Корея сообщило агентство Yonhap. В настоящий момент в Сеуле анализируют параметры полета. Другие подробности инцидента не приводятся.
В апреле этого года южнокорейские военные уже заявляли о выявлении запуска нескольких баллистических ракет малой дальности из района города Синпхо в сторону Японского моря. Тогда Япония выразила протест КНДР, подчеркнув, что действия Пхеньяна представляют угрозу для безопасности страны, региона и мирового сообщества.
Индо-Тихоокеанское командование Вооруженных сил США, в свою очередь, отметило, что тот ракетный пуск не представлял опасности для Соединённых Штатов и их союзников.