Рубио после беседы с Лавровым заявил, что передал Трампу сообщение Путина

Госсекретарь США Марко Рубио сообщил журналистам, что после телефонного разговора с главой МИД России Сергеем Лавровым проинформировал американского президента Дональда Трампа о шагах российской стороны.
По словам Рубио, российский президент Владимир Путин попросил главу МИДа позвонить госсекретарю «для передачи сообщения напрямую» президенту США. «Что я и сделал. Но, безусловно, мы уже видели уведомления, направленные во все дипмиссии», — сказал он (цитата по ТАСС).
«Они направили уведомления во все посольства. И, думаю, он [Лавров] просто позвонил мне лично, чтобы сообщить. Они сообщили во все посольства, что в Киеве будет очень опасно», — заявил госсекретарь, добавив, что «в Киеве очень опасно уже несколько лет».
Телефонный разговор Лаврова и Рубио состоялся накануне, 25 мая. Как сообщили в российском МИДе, министр довел до США, что Россия в ответ на «продолжающиеся террористические атаки киевского режима против мирного населения и гражданских объектов на российской территории» начинает систематические удары по объектам ВСУ и центрам принятия решений в Киеве.
Как сообщили в МИД России, Лавров известил Рубио о том, что из Киева требуется вывезти сотрудников американской дипмиссии и граждан США. Кроме того, министр сослался на договоренности по Украине в рамках саммита в Анкоридже и заявил, что «нахрапистые действия евроэлит» и украинских властей срывают эти соглашения, нацеленные на сбалансированное урегулирование.
В ночь на 22 мая ВСУ ударили по зданию колледжа в Старобельске в ЛНР, в результате погиб 21 человек. Минобороны сообщало, что Россия в ответ нанесла «удар возмездия» по Украине и, в том числе, по Киеву, поразив пункты управления ВСУ.
В предыдущий раз Лавров и Рубио беседовали 5 мая. Тогда российское внешнеполитическое ведомство сообщило, что они «сверили часы» по актуальной международной обстановке и состоянию российско-американских отношений, а также обсудили расписание дальнейших двусторонних встреч. Разговор прошел в деловом и конструктивном ключе.
Путин и Трамп созванивались в последний раз в конце апреля. Телефонный разговор глав государств длился более полутора часов. «Общение президентов велось в дружественном ключе, было откровенным и деловым», — сообщил тогда помощник российского президента Юрий Ушаков.
Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».