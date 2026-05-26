В парламенте Болгарии обсуждают снятие санкций против России и налаживание отношений с Москвой, сообщил депутат парламента страны Ангел Георгиев, передает ТАСС.
«В болгарском парламенте есть предложения сделать именно это, снять все санкции с России», — сказал парламентарий.
По словам Георгиева, имеющиеся у Болгарии самолеты МиГ-29 нуждаются в замене двигателей и «заниматься этим должны российские компании». В связи с этим депутаты предложили снять санкции на российское топливо, энергетические ограничения и запреты на обслуживание самолетов.
«Если бы правительство действительно хотело это сделать, оно уже сделало бы», — добавил депутат.
В апреле партия «Прогрессивная Болгария» экс-президента Румена Радева победила на парламентских выборах в стране, набрав более 44% (1,44 млн голосов). «Это победа надежды над недоверием. Это победа свободы над страхом. И наконец, это победа, если позволите так сказать, нравственности», — сказал тогда сам Радев. После голосования в Софии он также заявил о намерении выстраивать уважительные и равноправные отношения с Россией.
«Зная подход Радева к [президенту России Владимиру] Путину и России, существует риск формирования прокремлевского правительства в критический момент. Он станет троянским конем Путина в Европе», — заявила в апреле Financial Times депутат Европарламента Валери Хайер.
