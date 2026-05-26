Рубио сообщил, что у США нет запланированных переговоров с Украиной

США в настоящее время не ведут переговоры с Украиной и не планируют их, заявил госсекретарь США Марко Рубио журналистам во время визита в Индию.
«В настоящее время нет активных или запланированных переговоров с Украиной», — сказал он (цитата по «Интерфаксу»).
Он добавил, что Вашингтон готов сыграть конструктивную роль и оказать содействие в украинским урегулировании, если появится возможность.
Вечером 25 мая состоялся телефонный разговор Рубио и министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Как сообщил Госдеп США, стороны поделились мнениями в том числе по поводу украинского конфликта. Российский МИД сообщил, что Лавров официально проинформировал США о намерении российской стороны продолжить удары по объектам ВСУ и центрам принятия решений в Киеве в ответ на удары по гражданским объектам в России.
На прошлой неделе госсекретарь США заявил, что Вашингтон не заинтересован вести бесконечные встречи по урегулированию на Украине, если они ни к чему не приводят. При этом Рубио добавил: "Если мы увидим возможность организовать переговоры, которые будут продуктивными, а не контрпродуктивными, и у которых есть шанс принести результат, мы готовы сыграть эту роль. В начале мая госсекретарь говорил о тупике в украинском урегулировании.
Тем не менее в этом месяце состоялся визит секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустема Умерова в США, где тот встретился со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером. По итогам встречи украинский президент Владимир Зеленский сообщил, что стороны обсудили возможные форматы встреч и переговоров на уровне лидеров для завершения российско-украинского конфликта.
20 мая спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев заявил, что Уиткофф прибудет в Россию в скором времени.
