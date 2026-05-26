Замглавы МИДа и посол Азербайджана обсудили контакты на высоком уровне

Замминистра иностранных дел России Михаил Галузин встретился с послом Азербайджана в Москве Рахманом Мустафаевым, стороны сверили часы по предстоящим контактам высокого уровня. Об этом сообщила пресс-служба МИД России.
На встрече стороны также обменялись мнениями по актуальным вопросам отношений двух стран, в частности обсудили состояние и перспективы двустороннего сотрудничества, в том числе важность восстановления культурно-гуманитарных связей полном объеме.
Кроме того, Галузин и Мустафаев подтвердили взаимный настрой на продолжение работы, включая деятельность по упрочнению мира и сотрудничества на Южном Кавказе и в Каспийском регионе.
В начале марта состоялся телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым. Стороны обсуждали ситуацию на Ближнем Востоке, а также поддержали скорейшее прекращение боевых действий и урегулирование конфликта дипломатическим путем.
